«Айлендерс» и Де Хаан договорились о контракте на один год и $ 3,3 млн

«Нью-Йорк Айлендерс» и защитник Кэлвин де Хаан договорились о новом контракте за несколько часов до арбитражного разбирательства, информирует официальный сайт команды. 26-летний хоккеист подписал однолетнее соглашение на общую сумму $ 3,3 млн.



В прошедшем сезоне НХЛ де Хаан сыграл 82 матча регулярного чемпионата, забросил пять шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности "+15", а также отбыл 36 штрафных минут. У него закончился трёхлетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 1,97 млн.

«Айлендерс» предлагают защитнику де Хаану $ 1,95 млн в год, игрок хочет $ 5 млн