175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Айлендерс» и Де Хаан договорились о контракте на один год и $ 3,3 млн

2 августа 2017, среда. 17:40 Хоккей

«Нью-Йорк Айлендерс» и защитник Кэлвин де Хаан договорились о новом контракте за несколько часов до арбитражного разбирательства, информирует официальный сайт команды. 26-летний хоккеист подписал однолетнее соглашение на общую сумму $ 3,3 млн.

В прошедшем сезоне НХЛ де Хаан сыграл 82 матча регулярного чемпионата, забросил пять шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности "+15", а также отбыл 36 штрафных минут. У него закончился трёхлетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 1,97 млн.

«Айлендерс» предлагают защитнику де Хаану $ 1,95 млн в год, игрок хочет $ 5 млн
Источник: Официальный сайт "Нью-Йорк Айлендерс" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Нью-Йорк Айлендерс
Новости. Хоккей
2 августа 2017, среда
17:47 Крикунов: Бек получил травму, Михнову, Тичару и Чайковски привезли коньки
17:40 «Айлендерс» и Де Хаан договорились о контракте на один год и $ 3,3 млн
17:29 «Металлург» Нк потерпел поражение от «Автомобилиста» на Кубке губернатора
16:58 Защитник Достанко не прошёл просмотр в минском «Динамо» и вернётся в «Шахтёр»
16:22 Майоров: уровень игры в КХЛ всё же пониже, чем в НХЛ. У Маркова не будет проблем
15:35 Захаркин: в «Югре» имеем пять конкурентоспособных звеньев, в Уфе такого не было
15:25 Зарипов: не исключено, что продолжу карьеру в НХЛ
15:02 Зарипов, «Магнитка» и КХЛ выработали единую позицию по обжалованию решения ИИХФ
14:37 Тарасенко посетил раздевалку участников проекта «Хочу в «Сибирь»
14:15 Даллмэн: впереди у «Барыса» отличный год
14:02 Величкин: обсудили апелляцию Зарипова, «Металлург» и КХЛ будут помогать Данису
13:45 М. Орлов: победа на Универсиаде — самое запоминающееся событие
13:20 Шадрин: надеюсь, у «Спартака» всё получится. Многое будет зависеть от тренеров
12:50 КХЛ обсудит выведение из-под потолка зарплат кандидатов в сборную
12:10 Дюшейн: я думаю лишь о том, чтобы показывать свою лучшую игру
11:52 Шахрайчук: «Кузне» нужен защитник, способный продуктивно сыграть в большинстве
11:05 Даугавиньш: на Кубке губернатора всегда заметно, как все соскучились по хоккею
10:58 Григорьев: у «Торпедо» было побольше моментов, чем у «Салавата Юлаева»
10:51 Свечников занял второе место в рейтинге драфта НХЛ-2018 Future Considerations
10:15 Владелец «Каролины»: если я подожду с продажей клуба, цена может вырасти
09:51 Генменеджер «Миннесоты»: Гранлунд сыграет огромную роль в будущих успехах
09:30 Генменеджер «Питтсбурга»: Эстон-Риз и Спронг находятся на правильном пути
09:15 Вей: турнир в Астане станет для «Барыса» хорошим испытанием
09:00 Коваленко: не были нарушены права ни одного тренера под защитой профсоюза
09:00 Скривенс: если «СЮ» будет побеждать так весь сезон, то полюблю финский хоккей
08:56 «Трактор» представил форму на сезон-2017/18
01:10 Агент: у Кучерова и Айзермана нет разногласий по поводу слов Никиты о «Тампе»
00:53 Хёрнквист: надеюсь, я ещё не раз смогу выиграть Кубок Стэнли
00:40 «Миннесота» подписала трёхлетний контракт с Гранлундом на $ 17,25 млн
00:32 Джон Таварес выразил желание продлить контракт с «Айлендерс»
00:23 В. Воробьёв: нынешняя молодёжь «Динамо» — хороший материал для работы
1 августа 2017, вторник
23:48 Доус: этот сезон будет новым вызовом, «Барыс» постарается добиться большего
23:28 Форсберг: забуду о поражении «Нэшвилла», когда мы победим. Я хочу отомстить
23:19 «Каролина» продлила контракт с защитником Песке на 6 лет с зарплатой $ 4,025 млн
22:31 Найджел Доус станет новым капитаном «Барыса»
22:27 Линус Умарк исполнил зрелищный буллит в матче «Салавата» с «Торпедо»
22:19 Владимир Ткачёв подписал контракт с «Ак Барсом» на новых условиях
22:15 Даугавиньш: «Торпедо» нужно работать над тем, чтобы забивать «грязные» голы
22:02 Панин: для тренеров «Салавата» уже есть картинка по звеньям, системе игры
22:00 Вестерлунд: «Салавату» нужно в первую очередь улучшить игру в защите
21:53 «Витязь» вновь разгромил сборную Италии в товарищеском матче
21:50 «Слован» подписал защитника из АХЛ Эберта, «Трактор» — шесть игроков
21:35 «Салават» всухую обыграл «Торпедо» на Кубке губернатора Нижегородской области
21:12 «Лада» обыграла «СКА-Нева» в контрольном матче
21:03 Патрик Хёрнквист покормил лошадь морковкой из кубка Стэнли
Все новости RSS
Партнерский контент