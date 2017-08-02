Генменеджер «Айлендерс»: де Хаан — один из лучших защитников клуба

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Гарт Сноу прокомментировал подписание нового контракта с защитником Кэлвином де Хааном. 26-летний хоккеист подписал однолетнее соглашение на общую сумму $ 3,3 млн.



«Де Хаан — настоящий продукт организации „Нью-Йорк Айлендерс“, и за это время он превратился в одного из лучших защитников клуба. Он выходит играть во время самых важных минут, и мы рады, что он останется с нами ещё на один год», — цитирует Сноу NBC Sports.



В прошедшем сезоне НХЛ де Хаан сыграл 82 матча регулярного чемпионата, забросил пять шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности "+15", а также отбыл 36 штрафных минут.

«Айлендерс» и Де Хаан договорились о контракте на один год и $ 3,3 млн