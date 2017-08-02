Тривино: надеюсь, «Барыс» преодолеет барьер второго раунда плей-офф

Нападающий астанинского «Барыса» Кори Тривино поделился ожиданиями от предстоящего сезона.



«Я думаю, у нас собралась неплохая команда. В прошлом сезоне мы вышли во второй раунд плей-офф КХЛ, нужно повторить этот успех. Надеюсь, мы не просто выйдем в плей-офф, а преодолеем барьер первого раунда.



Пока ещё рановато говорить об обновлённом „Барысе“, потому что мы ещё не играли матчи. Сыграем матчи и увидим, что изменилось. Но нас настраивают на успех, и мы рассчитываем, что в чемпионате всё получится», — цитируют игрока Vesti.kz.

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