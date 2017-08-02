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«Торпедо» обыграло «Ак Барс» на Кубке губернатора Нижегородской области

2 августа 2017, среда. 21:34 Хоккей

«Торпедо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» в рамках домашнего Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе нижегородской команды сумели отметиться Каспарс Даугавиньш, Жига Еглич и Данил Веряев. Единственный забитый гол в команде Зинэтулы Билялетдинова записал на свой счёт Александр Свитов.

«Торпедо» в своём первом матче на турнире потерпело поражение от «Салавата Юлаева» со счётом 0:3. «Ак Барс» в первой игре одержал победу над «Автомобилистом» (4:3 ОТ).

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«Ак Барс» в овертайме вырвал победу у «Автомобилиста», «Спартак» уверенно обыграл «Кузню», а «Торпедо» уступило «Салавату».
Кубок губернатора Нижегородской области
02 августа 2017, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3 : 1 2:1, 1:0, 0:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Даугавиньш (Костицын) – 02:02 (5x4), 2:0 – Еглич (Кундратек) – 08:51 (5x4), 2:1 – Свитов (Ландер) – 11:55 (5x4), 3:1 – Веряев – 38:59 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Ак Барс ХК Торпедо
Новости. Хоккей
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