«Торпедо» обыграло «Ак Барс» на Кубке губернатора Нижегородской области

«Торпедо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» в рамках домашнего Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 3:1.



Заброшенными шайбами в составе нижегородской команды сумели отметиться Каспарс Даугавиньш, Жига Еглич и Данил Веряев. Единственный забитый гол в команде Зинэтулы Билялетдинова записал на свой счёт Александр Свитов.



«Торпедо» в своём первом матче на турнире потерпело поражение от «Салавата Юлаева» со счётом 0:3. «Ак Барс» в первой игре одержал победу над «Автомобилистом» (4:3 ОТ).

Самый боевой турнир лета. В Нижнем Новгороде стартовал Кубок губернатора «Ак Барс» в овертайме вырвал победу у «Автомобилиста», «Спартак» уверенно обыграл «Кузню», а «Торпедо» уступило «Салавату».