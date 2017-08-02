С. Костицын: «Торпедо» сейчас больше думает о своей игре

Форвард «Торпедо» Сергей Костицын прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:1) в Кубке губернатора Нижегородской области.



«Сегодня положительный результат, реализовали дважды большинство. Играли здорово, как вчера. Сделали выводы, и чуть стало в неравных составах больше получаться. С двумя хорошими командами сыграли, думаем больше сейчас о своей игре. Мы выйдем на следующие матчи, чтобы ещё прибавить. У нас хорошая атмосфера, все друг друга поддерживают», — передаёт слова Костицына корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

«Торпедо» обыграло «Ак Барс» на Кубке губернатора Нижегородской области