Панарин: радует, что меня обменяли в «Коламбус» не за плохую игру

Российский нападающий Артемий Панарин прокомментировал свой переход из «Чикаго Блэкхоукс» в «Коламбус Блю Джекетс».



«Радует, что меня обменяли не за плохую игру. Такое бывает в НХЛ. Это бизнес с жёсткими рамками. Выстроена структура, под которую надо подстроиться. Но если ты хороший хоккеист, то деньги под тебя найдут.



Не думаю, что ко мне в «Коламбусе» приставят переводчика. Понемногу подтягиваю английский. Вообще пока не готов к интервью на свободном языке. Но в этом сезоне гораздо серьёзнее возьмусь за учебу. Английский открывает тебе больше возможностей в жизни.



Никакой проблемы в обмене в «Коламбус» для меня нет. Наоборот, хочу ещё больше тренироваться. Такие моменты закаляют и дают толчок в развитии», — приводит слова Панарина пресс-служба НХЛ.

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