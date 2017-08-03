Шарангович: Дуайер хороший тренер, он прививает «Динамо» агрессивный стиль

Нападающий Егор Шарангович, который находится на просмотре в минском «Динамо», рассказал о тренировках с Горди Дуайером.



«Могу сказать, что Горди Дуайер очень хороший тренер. Сразу стало заметно, что он настоящий профессионал своего дела. Он нам прививает агрессивный стиль игры. Требует постоянно действовать в давление, активно атаковать ворота соперника, чаще бросать.



В моей собственной карьере присутствуют вопросы. Не знаю точно, где проведу следующий сезон. Надеюсь, ответ на данный вопрос я буду знать через несколько дней», — цитирует Шаранговича «Спортивная панорама».

КХЛ обсудила «дело Зарипова», а «сборников» выведут из-под потолка зарплат? Обсуждение «дела Зарипова», очередные изменения в регламенте и второй день Кубка губернатора Нижегородской области – в итогах дня.