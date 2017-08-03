«Нью-Джерси» выведет из обращения 26-й номер Патрика Элиаша

Стала известна дата проведения мероприятия по случаю завершения карьеры форварда «Нью-Джерси Дэвилз» Патрика Элиаша, информирует NBC Sports. Команда выведет из обращения 26-й номер чешского хоккеиста 24 февраля 2018 года перед домашним матчем с «Айлендерс».



Элиаш объявил о завершении карьеры в марте из-за проблем с травмами. Он станет первым форвардом «Дэвилз», чей номер выведут из обращения.



В Нью-Джерси игрок провёл 20 сезонов, сыграв 1240 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 1025 (408+617) очков. Элиаш — рекордсмен «Нью-Джерси» по количеству очков, голов и результативных передач.

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