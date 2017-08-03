Кубалик: знаю, что такое «зелёное дерби» и что в прошлом году мы проиграли

Нападающий «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик поделился ожиданиями перед матчем с «Ак Барсом».



«Я знаю, что это „зелёное дерби“ и что они победили Уфу в плей-офф в прошлом сезоне. Эти игры всегда равные — 3:2, 3:1, забрасывается не так много шайб. Я смотрел пару игр Казани, знаю, что у них есть силовые игроки и что там играет мой друг Иржи Секач.



Что одноклубники говорили о дерби? Для них это большой матч, это дерби. Почти у всех клубов лиги есть свои принципиальные противостояния, но это всегда один из самых важных матчей сезона. Мне это очень интересно, и я хочу победить», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Самый боевой турнир лета. В Нижнем Новгороде стартовал Кубок губернатора «Ак Барс» в овертайме вырвал победу у «Автомобилиста», «Спартак» уверенно обыграл «Кузню», а «Торпедо» уступило «Салавату».