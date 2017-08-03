Умарк: возможно, это мой последний сезон в КХЛ, но никогда не говори «никогда»

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк рассказал о возможности покинуть Континентальную хоккейную лигу по окончании сезона-2017/18. Хоккеист рассказал, что ничего ещё не решено, но отметил, что ему тяжело быть без семьи.



«Возможно, это мой последний сезон в КХЛ. Но никогда не говори «никогда», подумаю об этом в конце года – оставаться или переезжать куда-то. Могу спокойно провести один-два года, но тяжело быть вдали от семьи», — сказал Умарк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Умарк: как Капризов умеет открываться! Он будет суперзвездой в НХЛ Умарк рассказал о перспективах «Салавата» в новом сезоне КХЛ, о своём подходе к игре и об уходе Капризова в ЦСКА.