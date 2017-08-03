Чесалин: не знаю, с чем связана моя результативность в предсезонке

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Евгений Чесалин рассказал о конкуренции в команде.



«С чем связана моя результативность в Кубке губернатора? Честно говоря, не знаю. Хорошо, что получается. Партнёры очень помогают, есть взаимопонимание на льду. Тренеры пока меняют звенья, нащупывают сочетания, пробуют. Без разницы, с кем играть, главное — выполнять установку тренера.



Конкуренция? Конечно, все борются за попадание в состав, и я в том числе, поэтому все стараются показать себя с лучшей стороны», — цитирует Чесалина официальная страница клуба с соцсети «ВКонтакте».

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