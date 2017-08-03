Вайсфельд: парадокс Панина в том, что это очень дисциплинированный хоккеист

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мнением об игровых качествах защитника Григория Панина.



«На самом деле Гришу я знаю со времён «Лады», когда он начинал в молодёжной команде. Парадокс в том, что он очень дисциплинированный игрок: ему сказали играть жёстко – он играет, сказали не трогать – не трогает. Какие у Панина хорошие качества? У него их много. С моей точки зрения, у него минусов почти нет. У него колоссальный опыт, он взрослый игрок, который находится в отличной форме. К тому же он – двухсторонний защитник, может сыграть в любой ситуации.



Боролись ли мы с „Ак Барсом“ за Панина? Нет-нет, мы не боролись. У нас были разные варианты, пока мы думали, он оказался свободен. Не знаю, по каким причинам он оказался не нужен «Ак Барсу», но мы ни с кем не боролись», — цитирует Вайсфельда «Спорт Бизнес Online».

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