Дуайер: рады возвращению Лингле в «Динамо» Мн, он поможет прогрессу молодёжи

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал подписание контракта с нападающим Шарлем Лингле.



«Мы рады, что Шарль возвращается в нашу команду, так же, как и сам нападающий, полагаю, рад вернуться. Он успешно играл за «Динамо» в прошлых сезонах, он квалифицированный игрок и достойный человек. Он обладает лидерскими качествами и как опытный игрок может помочь прогрессу нашей молодёжи.



Прошлый сезон был для него не слишком удачен, он сменил несколько команд… В любом случае мы рады вновь видеть его в «Динамо». Возможно, его роль в команде как-то изменится, но, учитывая его опыт, мастерство и личные качества, уверены, что он будет полезен нам в предстоящем сезоне», — цитирует Дуайера официальный сайт клуба.

Нападающий Лингле вернулся в минское «Динамо»