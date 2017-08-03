Форвард «Нэшвилла» Фишер решил закончить игровую карьеру

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Майк Фишер принял решение завершить игровую карьеру после 17 сезонов в НХЛ, сообщает NBC Sports.



Всего 37-летний хоккеист провёл в лиге 1088 матчей. За «Нэшвилл» – 413 матчей, в которых набрал 237 очков. Также Фишер на протяжении 12 лет защищал цвета «Оттавы Сенаторз». На его счету есть две серебряные медали чемпионатов мира, выигранные со сборной Канады.



В прошедшем сезоне нападающий в 72 матчах регулярного чемпионата набрал 42 (18+24) очка при показателе полезности "+1".

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