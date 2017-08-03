Ильин: игроки «Югры» должны вырабатывать менталитет победителя

Нападающий «Югры» Даниил Ильин подвёл итоги прошедшего тренировочного сбора и кубка Минска.



«Итоги Кубка Минска? У нас высококвалифицированный тренерский штаб, мы им доверяем и стараемся выполнять работу на все сто процентов. Мы понимаем, что сейчас закладываем фундамент для предстоящей работы в сезоне. Что касается матчей, то лично я не совсем доволен своей игрой. Мне всегда хочется играть лучше. В целом тренеры сказали, что команда сыграла неплохо, но ещё есть много компонентов, в которых нам нужно прибавлять.



Запомнилась последняя игра, когда мы играли за третье место с хозяевами турнира. Тогда перед матчем тренеры нам сказали, что предстоит борьба за бронзовые медали, пусть и условные. Мы должны вырабатывать менталитет победителя. Нужно выигрывать во всём, неважно, будь это игра на льду или футбол с друзьями», — цитирует Ильина официальный сайт «Югры».

На поводу у олигархии. Почему КХЛ нельзя выводить «сборников» за потолок Кандидаты в сборную России могут быть выведены за потолок зарплат. Почему КХЛ ни в коем случае нельзя идти на поводу у СКА?