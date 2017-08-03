Дюшейн: сейчас я не ассоциирую себя с какой-либо командой

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мэтт Дюшейн рассказал, что может покинуть свою команду.



«Развод, пожалуй, слишком сильное слово, так что я не буду его произносить. Но сейчас я не ассоциирую себя с какой-либо командой. Такое понимание придёт, когда я окажусь в тренировочном лагере. Я не знаю в каком. Пока я думаю, как стать сильнее, и верю в себя.



Летом прошлого года я готовился к Кубку мира по хоккею. В тренажёрном зале я представлял себе нашу первую игру против американцев в Коламбусе. Потом думал об игре в Оттаве и так далее. Получалась некая карта. В этом году ничего подобного нет. Может быть, это даже хорошо, потому что я просто наслаждаюсь хоккеем. Мне действительно понравилось кататься летом. Я живу настоящим моментом, стараюсь проявить себя с лучшей стороны», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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