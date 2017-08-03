Вестерлунд: матч с «Ак Барсом» стал лучшей игрой для «Салавата» этим летом

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:4) в матче Кубка губернатора Нижегородской области.



«Я думаю, что это был хороший матч, обе команды сыграли неплохо. Для нас плохой результат, но то, как команда играла, было хорошо. Мы совершили несколько больших ошибок, и «Ак Барс» легко их использовал. Однако это была наша лучшая игра этим летом. Мы сделаем выводы из этих ошибок, чтобы играть по-умному. Я почувствовал, что это большое противостояние. У Казани отличная команда, но и у Уфы будет сильная команда.



Кубалик хорошо сыграл в первом периоде, но КХЛ – лига, где нужно хорошо кататься, поэтому ему ещё предстоит адаптироваться. Сегодня нам разрешили использовать шесть легионеров — это хорошо для нас», — передаёт слова Вестерлунда корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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