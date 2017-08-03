Е. Бодров: «Салавату» надо избавляться от своих ошибок, и всё будет нормально

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Бодров прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:4) на Кубке губернатора Нижегородской области.

«Первый период хорошо отыграли, во втором привезли себе голы. Затем в третьем опять удаления… Но это предсезонная подготовка, разберём голы и будем двигаться дальше. Какие-то вещи получались, какие-то нет. Надо избавляться от своих ошибок, и всё будет нормально», — передаёт слова Бодрова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

В первом матче уфимцы обыграли «Торпедо» со счётом 3:0, в следующих встречах они сыграют с «Автомобилистом», «Спартаком» и новокузнецким «Металлургом».