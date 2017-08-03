Нападающий Егор Дугин стал игроком «Торпедо»

Нападающий Егор Дугин в предстоящем сезоне будет выступать за «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.



26-летний хоккеист в прошедшем сезоне играл за московское «Динамо», принял участие в 41 матче регулярного чемпионата, набрав 8 (2+6) очков при показателе полезности "+4", а также провёл одну игру в плей-офф. Всего в КХЛ на его счету 70 (34+36) баллов за результативность в 271 встрече за «Трактор», «Динамо» и «Адмирал» при показателе полезности "+2" и 140 штрафных минутах.

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