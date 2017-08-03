Макдэвид: в новом сезоне на «Эдмонтон» уже не будут смотреть сверху вниз

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от нового сезона, который станет для него третьим в НХЛ. В минувшем чемпионате он стал лучшим бомбардиром лиги, набрав 100 (30+70) очков, и был признан самым ценным игроком сезона.

«Один сезон — ещё не карьера. В этом году ничего не изменится. У команды есть характер. Даже во время моего дебютного сезона, который сложился не очень удачно, мы верили в себя. И теперь мы верим в победу. Прошёл год, мы вышли в плей-офф, добились определённого успеха, но наш характер не изменился. Изменится только отношение соперников к нам. На нас уже не будут смотреть сверху вниз. На нас будут настраиваться как на серьёзного соперника.

Хочется быть лучшим во всех аспектах игры. Всегда есть над чем работать. Для меня в первую очередь это бросок. Дальше — действия по всей площадке. Я говорю об обороне, вбрасываниях. Эти вещи помогут команде в плей-офф. Задача на сезон ясна. Я много работаю, готовлюсь к сезону, хорошо себя чувствую и с нетерпением жду возвращения в «Эдмонтон», — приводятся слова Макдэвида на официальном сайте НХЛ.