«Сент-Луис» подписал контракт с защитником Проссером на два года и $ 1,3 млн

«Сент-Луис Блюз» заключил контракт с защитником Нейтом Проссером, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два года с зарплатой $ 650 тыс. за сезон.

31-летний Проссер ранее выступал за «Миннесоту Уайлд», в котором провёл восемь сезонов. В прошедшем регулярном чемпионате он сыграл 39 матчей и набрал 7 (2+5) баллов за результативность. Летом он стал неограниченно свободным агентом. Всего в НХЛ на счету защитника 38 (7+31) очков в 282 играх при показателе полезности "-9".