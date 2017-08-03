Ржига: «Слован» строит новую команду и ищет игроков в Скандинавии и Америке

Главный тренер «Слована» Милош Ржига рассказал о строительстве новой команды, а также о ходе переговоров с нападающими Джеффом Таффе и Джонатаном Чичу.

«Мы сделали Таффе предложение, ещё одно он получил из Швейцарии. В пятницу должно быть окончательно ясно. Если мы заключим с ним контракт, думаю, мы возобновим переговоры с Чичу. Сейчас мы застряли на том, что он хочет начать играть через два месяца после старта чемпионата, к тому времени уже пройдёт половина сезона. Если мы не договоримся с Таффе, нам будет нужен ещё один центральный.



Если Таффе вернётся, восстановятся травмированные Серсен, Шварны, Месарош, а также с Эбертом и Рамстедтом у нас будет надёжная оборона, и наша игра будет выглядеть совсем иначе.



Мы считаем, что у нас словацкая команда, и отдаём предпочтение словацким игрокам. Мы были в тесном контакте с восемью игроками, но в последнюю минуту они передумали. Возможно, они увидели риск или получили более выгодное предложение, не знаю. Пришло много чехов (Штепанек, Т. Ворачек, Смоленяк, Кашпар, Ржепик, Бухтеле. — Прим. „Чемпионата“), но мы не хотим иметь в команде слишком большую диаспору. Сейчас мы ищем игроков в Скандинавии и Америке. Мы строим новую команду, которая отличается от той, на которую мы рассчитывали», — цитирует Ржигу Hokej.sk.