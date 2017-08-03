Флёри представил маску с изображением достопримечательностей Лас-Вегаса

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри представил новую маску. Она выполнена в клубных цветах — чёрно-серо-золотом, слева на ней изображены достопримечательности Лас-Вегаса — знаменитая вывеска на въезде в город, самое большое в мире колесо обозрения, копия статуи Свободы, казино «Стратосфера», гостиница в виде древнеегипетской пирамиды «Луксор». На другой стороне шлема изображён рыцарь на коне в золотых доспехах.



Флёри перешёл в «Вегас» из «Питтсбург Пингвинз» на драфте расширения. Он был задрафтован «пингвинами» в 2003 году под общим первым номером и провёл в этом клубе всю карьеру, завоевав три кубка Стэнли.

Флёри, Нил и ещё три главных приобретения «Вегаса» Новый клуб НХЛ из Лас-Вегаса выбрал игроков на драфте расширения. Называем лучшие приобретения «рыцарей».

Вы также можете посмотреть фото в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».