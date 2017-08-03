Епанчинцев: Лещенко создаёт много моментов, с опытом всё придёт

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги матча с «Автомобилистом» на Кубке губернатора Нижегородской области (2:3 Б).

«Моментов много создали, но, может, везения или мастерства не хватило. Тяжело однозначно сказать, но будем работать над этим. Хорошо, что выстояли в меньшинстве и вытащили матч.

Слава Лещенко создаёт много моментов, но пока не забивает. Будем работать над этим компонентом, с опытом всё придёт. Видно, что он работает и старается и, самое главное, создаёт. Кондиции Глухова будем поправлять через игры, всё зависит от него", — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.