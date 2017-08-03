Цыплаков: «Спартак» не реализовал много моментов, будем исправлять ошибки

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков прокомментировал поражение от «Автомобилиста» на Кубке губернатора Нижегородской области (2:3 Б).



«Будем стараться исправлять ошибки, по моментам „Спартак“ был сильнее, но многое не получилось реализовать. Третий период мы провели лучше всего, первые два периода не очень получились, не пошла игра.



Своей игрой не доволен. Мало владел шайбой, не было моментов. Тренеры подбадривали, „скамейка“ живая была. Когда сравняли счёт, думали, что забьём ещё. Потом у нас было удаление, думали, что дотянем до овертайма и выиграем, но не получилось.



В целом парни молодчики, собрались, вытащили игру со счёта 0:2. Более или менее нормально сыграли», — сказал Цыплаков в эфире клубного телевидения.

«Спартак» отыграл две шайбы, но уступил «Автомобилисту» на Кубке губернатора НО

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