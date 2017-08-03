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«Филадельфия» подписала контракты новичка с нападающими Рэтклиффом и Фростом

3 августа 2017, четверг. 23:28 Хоккей

«Филадельфия Флайерз» объявила о подписании контрактов новичка с нападающими Морганом Фростом и Исааком Рэтклиффом.

Оба игрока были задрафтованы в 2017 году: Фрост под общим 27-м номером в первом раунде, Рэтклифф во втором раунде под 35-м номером.

18-летний Фрост в прошедшем сезоне выступал за «Су-Сен-Мари» в OHL, набрав 62 (20+42) очка в 67 матчах. 18-летний Рэтклифф в 67 играх за «Гельф» (OHL) отметился 54 (28+26) баллами за результативность. Кроме того, он принял участие в юниорском чемпионате мира в составе сборной Канады, забив два гола в пяти матчах.

Источник: Официальный сайт "Филадельфии Флайерз" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
3 августа 2017, четверг
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