«Филадельфия» подписала контракты новичка с нападающими Рэтклиффом и Фростом

«Филадельфия Флайерз» объявила о подписании контрактов новичка с нападающими Морганом Фростом и Исааком Рэтклиффом.



Оба игрока были задрафтованы в 2017 году: Фрост под общим 27-м номером в первом раунде, Рэтклифф во втором раунде под 35-м номером.



18-летний Фрост в прошедшем сезоне выступал за «Су-Сен-Мари» в OHL, набрав 62 (20+42) очка в 67 матчах. 18-летний Рэтклифф в 67 играх за «Гельф» (OHL) отметился 54 (28+26) баллами за результативность. Кроме того, он принял участие в юниорском чемпионате мира в составе сборной Канады, забив два гола в пяти матчах.