Гулявцев: «Северсталь» прорвало на голы, но они не были случайными

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу над «Пеликанс» в товарищеском матче (6:3).



«Сегодня нас прорвало на голы, но они были не случайные. Неплохо сработало большинство, хорошие моменты были, забивали на добивании. После матча с „Куньлунем“ я сказал ребятам, что голы придут, надо только работать. Два периода мы выглядели здорово. Были ошибки, но мы их подчищали. В третьем периоде немного потеряли концентрацию, потому что хотели забивать ещё. Допускали ошибки при возврате. После матча обратили на это внимание. В целом игра оставила больше положительных эмоций, чем отрицательных. „Пеликанс“ — очень хорошая, мощная команда. Мы держали силовую борьбу, сегодня все были друг за друга, не давали в обиду, боролись за вратаря. Игра хорошая, только несолидно довели её до конца.



Изменения на завтрашний матч будут точечные, одна-две замены будут в линии обороны и в линии атаки. Второму звену, где у нас иностранцы, надо сыгрываться. Они сегодня провели неплохой матч и будут прибавлять с каждой игрой», — сказал Гулявцев в эфире клубного телевидения.

«Северсталь» уверенно обыграла «Пеликанс» в товарищеском матче



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