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Евгений Свечников попробовал себя в роли тренера в детском лагере «Детройта»

4 августа 2017, пятница. 00:41 Хоккей

Нападающий Евгений Свечников принял участие в детском тренировочном лагере «Детройт Ред Уингз». Он вместе с другими хоккеистами клуба Вили Сяариярви и Дэнни Декайзером попробовали себя в качестве помощников инструктора.

«Классно видеть, что дети смеются и радуются, наблюдая за тем, что и как мы делаем. Что я могу сказать детишкам? Никогда не сдавайтесь, полностью отдавайтесь хоккею.

Прошедший сезон в «Гранд Рэпидз» многому меня научил. Нужно быть по-настоящему дружной командой, чтобы стать чемпионом. У нас было всё для победы. Прежде всего мы здорово играли как команда. Я многое вынес для себя и буду использовать это в будущем. У всех в тренировочном лагере будет шанс попасть в основу «Детройта». Надо просто проявить себя с лучшей стороны.

Сейчас я чувствую себя более увренно и комфортно. Это будет мой третий тренировочный лагерь, я уже всех знаю: персонал, тренеров, знаю, что они ждут от меня. Надо становиться лучше с каждой тренировкой. Летом я работаю над скоростью и катанием», — цитирует Свечникова пресс-служба клуба.

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Вы также можете посмотреть фото в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».

Источник: Официальный сайт "Детройт Ред Уингз" Сообщить об ошибке
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