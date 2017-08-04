«Флорида» подписала однолетний контракт с защитником Уигаром

«Флорида Пантерз» заключила новый контракт с защитником Маккензи Уигаром, который был ограниченно свободным агентом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год.



23-летний Уигар дебютировал в НХЛ в прошедшем сезоне, проведя за «пантер» три матча. В 60 играх за «Спрингфилд» в АХЛ он отметился 36 (14+22) баллами за результативность, став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды среди защитников. Всего в АХЛ он провёл 153 матча и набрал 70 (23+47) очков.