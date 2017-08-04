Третяк: игры с Канадой — отличная тренировка перед женским МЧМ

Вратарь женской молодёжной сборной России Милена Третяк поделилась ожиданиями от выставочных матчей с Канадой, которые пройдут с 6 по 14 августа в Калгари.

«Для меня это уже второй сбор в сезоне, до этого я тренировалась с женской национальной командой, поэтому, могу сказать, что физически готова хорошо.



Готовимся к играм со сборной Канады. Это важные матчи, которые необходимо выигрывать. Соперницы будут мастеровитые с хорошим катанием, надо на них как следует настроиться. Тренеры нам всё расскажут, объяснят. Будем работать. Эти игры – отличная тренировка перед женским молодёжным чемпионатом мира.



Сезон только начался и впереди нас ждёт еще очень большая работа, будем выкладываться, чтобы подойти к чемпионату мира полностью готовыми в оптимальной форме», — цитирует Третяк пресс-служба ФХР.