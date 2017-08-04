Антипин: надеюсь, ещё появится возможность помочь сборной России на Олимпиаде

Защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин рассказал о подготовке к дебютному сезону в НХЛ и выразил надежду, что сможет помочь российской сборной на Олимпийских играх.



«Планирую прилететь в Баффало 14 августа, до начала сезона буду жить в гостинице. А дальше посмотрим. Возможно, так и останусь в ней, я всё равно один. Гостиница находится в двух минутах от арены. В любом случае найти квартиру не проблема, даже если решу её снимать. Буду привыкать к новым условиям, тренироваться, постепенно решать различные вопросы. Не хочется никакой спешки. Старт тренировочного лагеря запланирован на 14 сентября.



«Баффало» — строящаяся команда? Разумеется, такие вещи важны. Это стало одним из главных факторов моего перехода в «Сэйбрз». С другой стороны, всё зависит от меня. Если я не буду себя проявлять, то и в составе «клинков» не дадут много игрового времени.

Что касается Олимпиады, то ещё будут Игры в Китае в 2022 году. Так что есть к чему стремиться. Понимаете, у меня появился вариант с НХЛ. Во мне были всерьёз заинтересованы, я решил ухватиться за предоставленный шанс. Не знаю, дали бы мне его годом позднее или нет. Надеюсь, что ещё появится возможность помочь сборной России на Олимпиаде», — сказал Антипин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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