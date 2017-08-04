175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Назаров: надеемся, что «Нефтехимику» удалось собрать волчью стаю

4 августа 2017, пятница. 09:00 Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением о текущей работе команды и предстоящем Кубке президента Казахстана.

«Определённое волнение присутствует. Возвращаюсь в один из самых современных городов планеты на шикарную арену, которую полтора года назад мы серией эффектных матчей, в том числе против лидеров КХЛ, открывали. Буду рад вновь увидеть своих казахстанских друзей. В то же время сейчас всё внимание — «Нефтехимику». Наша команда сначала дома в Нижнекамске, а затем в Финляндии прошла наиболее сложный и насыщенный этап подготовительного сезона, заложила функциональный фундамент, добилась двух побед в трёх контрольных играх. Благодарен нашим хоккеистам за безупречную работу. Теперь проверим себя уже в Астане — на престижнейшем турнире.

Мы надеемся, что удалось собрать волчью стаю — кусачую команду, с рядом молодых нижнекамских воспитанников. Шарипзянов, Огурцов, Брынцев, Фазылзянов, Порядин, Шиксатдаров, Аркалов, Куликов, Якимов, Авцин, Соловьёв, Хайруллин — все эти и другие молодые ребята обязаны делать шаг вперёд, становиться знаковыми фигурами в КХЛ. В принципе надеемся, что кое-какие новые моменты попытаемся прокатать уже в Астане. Но не забываем, что главные матчи начнутся только в третьей декаде августа. Нижнекамск уже считает дни до стартовой домашней серии», — цитирует Назарова Russia-Hockey.

Назаров: полумарафон стал для «Нефтехимика» четвёртой тренировкой за день
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Нефтехимик Андрей Назаров
Новости. Хоккей
4 августа 2017, пятница
09:15 Болельщики «СЮ» разместили баннер в честь Григория Панина
09:00 Назаров: надеемся, что «Нефтехимику» удалось собрать волчью стаю
09:00 Антипин: надеюсь, ещё появится возможность помочь сборной России на Олимпиаде
01:16 Третяк: игры с Канадой — отличная тренировка перед женским МЧМ
01:16 Бобарико: в играх с Канадой женская «молодёжка» получит незаменимый опыт
00:53 «Флорида» подписала однолетний контракт с защитником Уигаром
00:41 Евгений Свечников попробовал себя в роли тренера в детском лагере «Детройта»
00:23 Странски: «Северсталь» провела хороший матч, но потеряла концентрацию в концовке
00:06 Гулявцев: «Северсталь» прорвало на голы, но они не были случайными
3 августа 2017, четверг
23:42 Защитник «Аризоны» Чикран выбыл на неопределённый срок с травмой колена
23:28 «Филадельфия» подписала контракты новичка с нападающими Рэтклиффом и Фростом
23:28 Цыплаков: «Спартак» не реализовал много моментов, будем исправлять ошибки
22:59 Пепеляев: «Спартак» был лучше «Автомобилиста», но удаления сломали игру
22:27 Епанчинцев: Лещенко создаёт много моментов, с опытом всё придёт
22:27 М. Майоров: если «Салават» всё будет делать правильно, результат придёт
22:05 Крикунов: «Автомобилисту» было тяжело играть третий матч за три дня
21:48 «Слован» потерпел поражение от «Брно» в товарищеском матче
21:44 «Спартак» отыграл две шайбы, но уступил «Автомобилисту» на Кубке губернатора НО
21:04 Флёри представил маску с изображением достопримечательностей Лас-Вегаса
20:49 «Северсталь» уверенно обыграла «Пеликанс» в товарищеском матче
20:35 Ржига: «Слован» строит новую команду и ищет игроков в Скандинавии и Америке
19:50 «Адмирал» подписал контракт с Н. Глуховым, «Торпедо» — с Вейтовым и Руновым
19:39 Гранлунд: хочу, чтобы «Миннесота» прошла далеко в плей-офф
19:04 «Сент-Луис» подписал контракт с защитником Проссером на два года и $ 1,3 млн
18:53 Ландер: «Ак Барс» показал характер и работу спецбригад в матче с «Салаватом»
18:41 Макдэвид: в новом сезоне на «Эдмонтон» уже не будут смотреть сверху вниз
18:36 Нападающий Егор Дугин стал игроком «Торпедо»
18:21 Е. Бодров: «Салавату» надо избавляться от своих ошибок, и всё будет нормально
17:55 Вестерлунд: матч с «Ак Барсом» стал лучшей игрой для «Салавата» этим летом
17:53 Билялетдинов: игра с «Салаватом» понравилась по содержанию, но есть ошибки
17:49 Егор Шарангович подписал контракт с минским «Динамо»
17:25 Дюшейн: сейчас я не ассоциирую себя с какой-либо командой
17:24 «Ак Барс» одолел «Салават Юлаев», Свитов оформил дубль
16:45 Дуайер: Фонтейн сейчас на пике своей карьеры, он придаст креативности атаке
16:15 Махановский: такой порт, как во Владивостоке, видел лишь в фильмах с Джеки Чаном
15:44 Ильин: игроки «Югры» должны вырабатывать менталитет победителя
15:14 Клинкхаммер: вызов в сборную Канады — огромная честь, хочу выступить на ОИ
14:48 Артемий Панарин будет выступать в «Коламбусе» под 9-м номером
14:43 Форвард «Нэшвилла» Фишер решил закончить игровую карьеру
14:13 Дуайер: рады возвращению Лингле в «Динамо» Мн, он поможет прогрессу молодёжи
13:55 Генменеджер сборной Канады: у сборной России на ОИ-2018 будут преимущества
13:23 Вайсфельд: парадокс Панина в том, что это очень дисциплинированный хоккеист
13:18 Чесалин: не знаю, с чем связана моя результативность в предсезонке
12:48 «Торпедо» подписало пробный контракт с защитником Балдаевым
12:15 Умарк: возможно, это мой последний сезон в КХЛ, но никогда не говори «никогда»
Все новости RSS
Партнерский контент