Назаров: надеемся, что «Нефтехимику» удалось собрать волчью стаю

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением о текущей работе команды и предстоящем Кубке президента Казахстана.

«Определённое волнение присутствует. Возвращаюсь в один из самых современных городов планеты на шикарную арену, которую полтора года назад мы серией эффектных матчей, в том числе против лидеров КХЛ, открывали. Буду рад вновь увидеть своих казахстанских друзей. В то же время сейчас всё внимание — «Нефтехимику». Наша команда сначала дома в Нижнекамске, а затем в Финляндии прошла наиболее сложный и насыщенный этап подготовительного сезона, заложила функциональный фундамент, добилась двух побед в трёх контрольных играх. Благодарен нашим хоккеистам за безупречную работу. Теперь проверим себя уже в Астане — на престижнейшем турнире.

Мы надеемся, что удалось собрать волчью стаю — кусачую команду, с рядом молодых нижнекамских воспитанников. Шарипзянов, Огурцов, Брынцев, Фазылзянов, Порядин, Шиксатдаров, Аркалов, Куликов, Якимов, Авцин, Соловьёв, Хайруллин — все эти и другие молодые ребята обязаны делать шаг вперёд, становиться знаковыми фигурами в КХЛ. В принципе надеемся, что кое-какие новые моменты попытаемся прокатать уже в Астане. Но не забываем, что главные матчи начнутся только в третьей декаде августа. Нижнекамск уже считает дни до стартовой домашней серии», — цитирует Назарова Russia-Hockey.