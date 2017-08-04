На проспекте «Салавата Юлаева» в Уфе появился баннер, посвящённый новичку команды защитнику Григорию Панину.



«Добро пожаловать в Уфу! От преданных фанатов», – сказано в обращении к хоккеисту.



Панин в июле подписал контракт с клубом, рассчитанный на один сезон. Из-за дисквалификации он будет вынужден пропустить первые восемь матчей регулярного чемпионата КХЛ. 31-летний защитник провёл в ЦСКА последние три сезона и в 2015 году стал чемпионом России. В сезоне-2016/17 он сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, набрав 8 (4+4) очков при показателе полезности «+8». В восьми матчах плей-офф отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности «+1». Ранее Панин шесть лет (2008-2014) выступал за «Ак Барс», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 89 (16+73) очков в 438 матчах при показателе полезности «+113».

Болельщики «СЮ» разместили баннер в честь Григория Панина Фото : «Бизнес Online»