Рыбаков вернулся в «Трактор», контракт рассчитан на один год

Нападающий Александр Рыбаков перешёл в «Трактор». Об этом стало известно «Чемпионату». Соглашение между форвардом и челябинским клубом Континентальной хоккейной лиги рассчитано на один год.

В сезоне-2016/17 нападающий выступал за московское «Динамо». В 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ на счету игрока 13 (5+8) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провёл один матч и очков не набрал. В сезоне-2015/16 Рыбаков уже выступал за «Трактор» — 27 очков в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Всего на уровне КХЛ хоккеист провёл 384 матча и набрал в них 127 очков.