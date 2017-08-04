Bwin Россия получила статус официального партнёра турнира Sochi Hockey Open 2017

С 5 по 9 августа 2017 года на арене ЛД «Большой» в Олимпийском парке пройдёт предсезонный хоккейный турнир Sochi Hockey Open 2017. В соревнованиях примут участие шесть команд: олимпийская сборная России, «Сочи», «Металлург» (Магнитогорск), СКА (Санкт-Петербург), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) и сборная Канады. Компания bwin Россия получила статус официального партнёра турнира. Партнёрство с Sochi Hockey Open 2017 – первое спонсорское соглашение bwin Россия в рамках реализации стратегии продвижения на российском рынке.

«Мы планомерно идём по пути развития нашей компании и в своей стратегии фокусируемся на работе с ведущими клубами и федерациями. Турнир в Сочи – главный предсезонный хоккейный турнир, и мы рады заключению взаимовыгодного соглашения. Уже грядущей осенью мы приступим к приёму интерактивных ставок, и совсем скоро наши пользователи смогут по достоинству оценить уровень предоставляемых нами услуг», – прокомментировал заключение соглашения Дмитрий Сергеев, генеральный директор bwin Россия.

Компания bwin, основанная в 1997 году, – ведущий игорный онлайн-оператор и один из самых популярных брендов в мировой беттинг-индустрии. Бренд bwin принадлежит крупнейшему игровому холдингу GVC. Среди команд, имеющих партнёрские соглашения с брендом bwin, – ведущие европейские футбольные клубы, в числе которых «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико Мадрид», «Севилья», «Валенсия» и другие. С 2007 по 2013 год bwin также являлся основным и титульным спонсором ФК «Реал Мадрид».

В июне 2017 года бренд bwin был официально представлен в России. Предварительная регистрация пользователей уже доступна на сайте bwin.ru. Товарный знак bwin используется ООО «Диджитал Беттинг» по лицензии. Компания работает на основании лицензии №31 на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, выданной 4 марта 2016 года.

Турнир Sochi Hockey Open – второй ежегодный турнир из серии, который пройдёт в Сочи на льду дворца спорта «Большой», построенного специально к зимним Олимпийским играм 2014 года. Первый турнир серии состоялся в 2016 году и завершился победой московского ЦСКА. В этом году соревнования пройдут в два этапа – на первой стадии команды сыграют в группах, а лучшие получат возможность встретиться в плей-офф. В ходе финального этапа победители групп сыграют друг с другом за первое место, команды, занявшие вторые места в группах, – за третье место, и соответственно, занявшие третьи места оспорят пятое место.