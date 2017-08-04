Форвард с опытом игры в НХЛ Валеев стал игроком «Эдинбурга»

Нападающий Игорь Валеев подписал контракт с «Эдинбургом». Об этом сообщает официальный сайт клуба. 36-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал в составе «Челмета». Валеев выступал в НХЛ в 2001 году за «Сент-Луис Блюз». В России он представлял «Сибирь», «Трактор» и «Автомобилист».



Клуб элитного британского дивизиона «Эдинбург Кэпиталз» назначил Дмитрия Христича на пост главного тренера. Его помощниками станут Дарюс Каспарайтис и Андрей Николишин. В 1990 году Христич стал чемпионом мира со сборной СССР, а в 1997 и 1999 годах принимал участие в Матче звёзд НХЛ.

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