Дуайер отметил, что работа в сборной — мечта для любого канадского тренера

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер вспомнил о работе в «Медвешчаке» и сборной Канады.

Дуайер: Фонтейн сейчас на пике своей карьеры, он придаст креативности атаке

«Конечно, у клуба были финансовые проблемы, но я вспоминаю «Медвешчак» как организацию, давшую мне шанс поработать в КХЛ – лиге, которую знают во всём мире. Хоккей сложно назвать самым популярным видом спорта в Хорватии, но наши болельщики были невероятны. Они поддерживали «Медвешчак» даже в самые сложные времена. Спорт – очень важная часть жизни для хорватов. Видно, как они переживают за свои команды. Что чувствовал, когда каждую неделю клуб покидали ведущие игроки? Безусловно, это непросто. Всё дело в финансовых вопросах. Но это был очередной вызов для меня как тренера. В таких ситуациях важно проявлять профессионализм и оставаться позитивным, стараясь мотивировать и объединять игроков даже в столь тяжёлой ситуации. Сложный, но очень полезный опыт.



В последних матчах прошлого сезона у меня в распоряжении оставалось всего 13 хоккеистов. Ситуация из ряда вон выходящая и в то же время хороший шанс для оставшихся игроков. Для некоторых молодых ребят это была уникальная возможность сыграть в КХЛ. Другие игроки получили много игрового времени, а следовательно, больше шансов проявить себя. Могу лишь сказать, что все они были очень мотивированы.



В прошлом сезоне я работал не только с «Медвешчаком», но также вызывался в тренерский штаб сборной Канады на европейские турниры. Работа в сборной – это огромная честь. Настоящая мечта для любого канадского тренера. Да ещё и возможность поработать с таким специалистом, как Дэйв Кинг. Что касается времени в Швейцарии, то оно также оставило хорошее впечатление. Я возглавил команду, которая сражалась за выживание и находилась в крайне непростой ситуации. Задача была сохранить место в элитном дивизионе, и мне это удалось. Безусловно, очень приятные воспоминания», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.