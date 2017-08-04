Сын Андрея Скабелки продолжит карьеру в ВХЛ — в «Нефтянике»

Нападающий Алексей Скабелка перешёл в «Нефтяник». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Хоккеист уже присоединился к команде Высшей хоккейной лиги и сыграет на предсезонном турнире, который сегодня стартует в Ижевске.



В минувшем сезоне Скабелка играл за «Сибирь» — в 35 матчах на счету нападающего 4 (3+1) очка.



Новичок команды Высшей хоккейной лиги из Альметьевска является сыном главного тренера «Авангарда» Андрея Скабелки, который по окончании регулярного чемпионата КХЛ подал в отставку из новосибирского клуба.