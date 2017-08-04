Защитник «Слована» Месарош приступил к тренировкам на льду

Защитник «Слована» Андрей Месарош приступил к занятиям на льду. Об этом информирует официальный «твиттер» клуба Континентальной хоккейной лиги. В мае защитник подписал новый контракт со словацкой командой.

Месарош в минувшем сезоне принял участие в 35 матчах «Слована» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 13 (4+9) очков при показателе полезности «-9». Хоккеист, не выходивший на лёд с декабря из-за травм, перенёс операции на плече и колене. Ранее сообщалось, что к началу июля он должен полностью восстановиться.