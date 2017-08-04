Защитник Фаткуллин перешёл в «Торпедо»

Защитник Тимур Фаткуллин стал игроком «Торпедо». Об этом информирует официальный сайт нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги.



20-летний хоккеист, выступавший за «Кузню», подписал контракт с нижегородским клубом. Последние два сезона он выступал за новокузнецкую команду в КХЛ — 41 матч, 5 заброшенных шайб и 5 голевых передач, показатель полезности «-7».

«Кузню» исключили из числа участников Континентальной хоккейной лиги на основании рейтинга, команда будет выступать в Высшей хоккейной лиге.