Азеведу покинул расположение «Ак Барса» и отбыл на турнир в Сочи

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу покинул Нижний Новгород, где его команда участвует в предсезонном турнире. Об этом информирует «БИЗНЕС Online». Хоккеист казанской команды Континентальной хоккейной лиги отправился в расположение сборной Канады для участия на предсезонном турнире в Сочи.



Данный турнир пройдёт с 5 по 9 августа. Помимо сборной Канады, здесь сыграют олимпийская сборная России, СКА, «Магнитка», «Куньлунь» и «Сочи». В минувшем сезоне Азеведу стал лучшим бомбардиром казанской команды.

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