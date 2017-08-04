Фонтейн: хотел попробовать за рубежом, Минск — подходящий для этого город

Новичок минского «Динамо» форвард Джастин Фонтейн поделился впечатлениями от перехода в команду КХЛ.

«Подумал, что сейчас подходящая обстановка, чтобы попробовать себя за рубежом. А Минск — подходящий для этого город, один из самых красивых в КХЛ. После окончания университета и выступлений в студенческой лиге я шесть лет играл в Северной Америке. И теперь испытываю волнение перед новым вызовом. Но я готов двигаться дальше и узнавать новый стиль хоккея, который немного отличается от заокеанского. Мог остаться в Штатах, но хотелось попробовать, что такое большие площадки, где больше свободного пространства и технически обученные парни, играющие в атакующий хоккей.



Думаю, я хорошо вижу площадку, могу взять инициативу на себя, выдержать паузу, умело использовать свободное пространство — в общем, люблю вести игру. В Северной Америке часто приходилось ориентироваться на оборонительный хоккей. Возможно, европейский стиль даже больше мне подойдёт. В 16 лет приезжал со своей канадской командой на летний турнир в Швецию. Поэтому можно сказать, что для меня всё вокруг новое.

Номер? Хотел взять 14-й — с этими цифрами провёл всю жизнь. Единица и четвёрка появились на спине с подачи моего отца ещё в детстве. Когда выступал в студенческой лиге и затем начинал профессиональную карьеру, этот номер тоже оказывался свободен. Правда, сейчас всё-таки пришлось выбрать другой. Одним из свободных был 37-й.

Как провёл лето? Тренировался в Миннеаполисе. Я родился в канадском Боннивилле. Мой дом только там. А в Миннеаполисе просто работаю в межсезонье. Там всё знакомо. В штате Миннесота я провёл значительную часть карьеры. Четыре года в университете и три — в команде НХЛ. Первый матч за «Миннесоту»? О да, такое не забывается. Родители и многие мои знакомые специально прилетели из Боннивилла. Было здорово. Помню и первую шайбу в НХЛ, когда забросил «Далласу» на 12-й секунде», — цитирует игрока официальный сайт минского клуба.