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«Локомотив» одолел «Амур» в контрольном матче, 3 гола в овертайме

4 августа 2017, пятница. 15:18 Хоккей

Ярославский «Локомотив» оказался сильнее «Амура» в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу ярославцев.

После трёх периодов счёт был равный — 2:2. Команды провели овертайм не до победного гола, а полные пять минут. За это время ярославцы забросили три шайбы.

В составе «Локомотива» отличились Мосалёв (дубль), Фатеев, Апальков и Картаев. За «Амур» шайбы забросили Дедунов и Фролов. Как итог — победа ярославцев.

Ярославская команда выиграла седьмой матч по ходу текущей предсезонки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Амур ХК Локомотив
Новости. Хоккей
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