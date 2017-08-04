«Локомотив» одолел «Амур» в контрольном матче, 3 гола в овертайме

Ярославский «Локомотив» оказался сильнее «Амура» в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу ярославцев.

После трёх периодов счёт был равный — 2:2. Команды провели овертайм не до победного гола, а полные пять минут. За это время ярославцы забросили три шайбы.

В составе «Локомотива» отличились Мосалёв (дубль), Фатеев, Апальков и Картаев. За «Амур» шайбы забросили Дедунов и Фролов. Как итог — победа ярославцев.

Ярославская команда выиграла седьмой матч по ходу текущей предсезонки.