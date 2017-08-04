«Барыс» назвал состав на Кубок президента Казахстана

Тренерский штаб «Барыса» объявил состав на домашний предсезонный турнир — Кубок президента Казахстана.
Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Дмитрий Мальгин.
Защитники: Роман Савченко, Егор Шалапов, Максим Семёнов (А), Кирилл Полохов, Кевин Даллмэн (А), Георгий Дульнев, Даррен Диц, Александр Липин, Мадияр Ибрайбеков, Алексей Маклюков.
Нападающие: Найджел Доус (К), Никита Михайлис, Артём Лихотников, Линден Вей, Нурсултан Бельгибаев, Владислав Никулин, Павел Акользин, Дмитрий Гренц, Роман Старченко, Владимир Маркелов, Дмитрий Гурков, Константин Пушкарёв, Кирилл Савицкий, Кори Тривино, Антон Сагадеев, Мартин Сен-Пьер, Дмитрий Шевченко, Алихан Асетов.
Тривино: надеюсь, «Барыс» преодолеет барьер первого раунда плей-офф