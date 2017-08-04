175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Барыс» назвал состав на Кубок президента Казахстана

4 августа 2017, пятница. 15:24 Хоккей

Тренерский штаб «Барыса» объявил состав на домашний предсезонный турнир — Кубок президента Казахстана.

Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Дмитрий Мальгин.

Защитники: Роман Савченко, Егор Шалапов, Максим Семёнов (А), Кирилл Полохов, Кевин Даллмэн (А), Георгий Дульнев, Даррен Диц, Александр Липин, Мадияр Ибрайбеков, Алексей Маклюков.

Нападающие: Найджел Доус (К), Никита Михайлис, Артём Лихотников, Линден Вей, Нурсултан Бельгибаев, Владислав Никулин, Павел Акользин, Дмитрий Гренц, Роман Старченко, Владимир Маркелов, Дмитрий Гурков, Константин Пушкарёв, Кирилл Савицкий, Кори Тривино, Антон Сагадеев, Мартин Сен-Пьер, Дмитрий Шевченко, Алихан Асетов.

Тривино: надеюсь, «Барыс» преодолеет барьер первого раунда плей-офф
Источник: Официальный сайт ХК "Барыс" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Барыс
Новости. Хоккей
4 августа 2017, пятница
15:30 Марк Штрайт привёз кубок Стэнли в Швейцарию
15:24 «Барыс» назвал состав на Кубок президента Казахстана
15:18 «Локомотив» одолел «Амур» в контрольном матче, 3 гола в овертайме
15:00 Фонтейн: хотел попробовать за рубежом, Минск — подходящий для этого город
14:45 Форвард «Торпедо» Веряев получил приглашение в молодёжную сборную России
14:38 Азеведу покинул расположение «Ак Барса» и отбыл на турнир в Сочи
14:16 «Салават Юлаев» и «Спартак» назвали составы на матч Кубка губернатора НО
14:12 Защитник Фаткуллин перешёл в «Торпедо»
14:05 Защитник «Слована» Месарош приступил к тренировкам на льду
13:57 Александр Сёмин провёл мастер-класс для воспитанников школы «Сокол»
13:34 Граньяни: буду рад поработать с Дуайером
13:14 Лукоянов: будем рады, если Свитов будет больше забивать
13:00 Захаркин назвал шоком дисквалификацию Зарипова
12:48 Сын Андрея Скабелки продолжит карьеру в клубе ВХЛ «Нефтянике»
12:24 Дуайер отметил, что работа в сборной — мечта для любого канадского тренера
12:11 Дюков: был вариант отправиться в Швецию, но решил попробовать в «Динамо» Мн
12:07 Два игрока системы «Витязя» вызваны на сбор молодёжной сборной России
11:52 Иван Захарчук провёл зарядку для юных следж-хоккеистов
11:51 Клинкхаммер признался, что был в шоке от смены главного тренера в «Динамо» Мн
11:45 Форвард с опытом игры в НХЛ Валеев стал игроком «Эдинбурга»
11:33 Обидин: надеюсь, удастся забить в сезоне, тогда и заберу шайбу
11:12 СКА взял на турнир в Сочи 23 игрока, 7 хоккеистов сыграют за олимпийскую сборную
11:00 BWIN Россия получила статус официального партнёра турнира Sochi Hockey Open 2017
10:45 Захаркин: изложил руководству «Югры» свою позицию по легионерам, её приняли
10:27 Экс-глава НОК Канады: НХЛ злоупотребляет властью, не уважает мечты игроков об ОИ
10:25 Рыбаков вернулся в «Трактор», контракт рассчитан на один год
10:00 Назаров подчеркнул, что «Нефтехимик» решал задачи по оптимизации и омоложению
09:30 Экс главный тренер «Колорадо» Грэнато возглавит сборную США на ОИ-2018
09:15 Болельщики «СЮ» разместили баннер в честь Григория Панина
09:00 Назаров: надеемся, что «Нефтехимику» удалось собрать волчью стаю
09:00 Антипин: надеюсь, ещё появится возможность помочь сборной России на Олимпиаде
01:16 Третяк: игры с Канадой — отличная тренировка перед женским МЧМ
01:16 Бобарико: в играх с Канадой женская «молодёжка» получит незаменимый опыт
00:53 «Флорида» подписала однолетний контракт с защитником Уигаром
00:41 Евгений Свечников попробовал себя в роли тренера в детском лагере «Детройта»
00:23 Странски: «Северсталь» провела хороший матч, но потеряла концентрацию в концовке
00:06 Гулявцев: «Северсталь» прорвало на голы, но они не были случайными
3 августа 2017, четверг
23:42 Защитник «Аризоны» Чикран выбыл на неопределённый срок с травмой колена
23:28 «Филадельфия» подписала контракты новичка с нападающими Рэтклиффом и Фростом
23:28 Цыплаков: «Спартак» не реализовал много моментов, будем исправлять ошибки
22:59 Пепеляев: «Спартак» был лучше «Автомобилиста», но удаления сломали игру
22:27 Епанчинцев: Лещенко создаёт много моментов, с опытом всё придёт
22:27 М. Майоров: если «Салават» всё будет делать правильно, результат придёт
22:05 Крикунов: «Автомобилисту» было тяжело играть третий матч за три дня
21:48 «Слован» потерпел поражение от «Брно» в товарищеском матче
Все новости RSS
Партнерский контент