Марк Штрайт привёз кубок Стэнли в Швейцарию

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Марк Штрайт привез кубок Стэнли в свой родной город Берн.

Защитник Марк Штрайт перешёл в «Монреаль», подписав контракт на $ 700 тыс.

Штрайт стал третьим швейцарцем, завоевавшим трофей, кубок всего во второй раз побывал в Швейцарии. Кубок был представлен на городской площади и в местном правительстве.

39-летний Штрайт начинал прошедший сезон в «Филадельфии Флайерз», а зимой перешёл в «Питтсбург Пингвинз», с которым выиграл Кубок Стэнли. В регулярном чемпионате он провёл 68 матчей и набрал 27 (6+21) результативных баллов. В трёх играх плей-офф защитник отметился двумя голевыми передачами. Всего в НХЛ на счету Штрайта 434 (96+338) очка в 784 матчах.

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