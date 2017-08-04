Экс-защитник «Анахайма» Симон Депре может перейти в КХЛ

Бывший защитник «Анахайм Дакс» Симон Депре сообщил, что рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе и КХЛ.
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«Я рассматриваю несколько вариантов в Европе, Швейцарии и КХЛ. Не знаю, что будет завтра», — цитирует Депре 919sports.ca.
26-летний защитник провёл в НХЛ шесть сезонов за «Питтсбург Пингвинз» и «Анахайм». В прошедшем регулярном чемпионате он сыграл только один матч. Всего в НХЛ на его счету 193 игры, в которых он набрал 43 (6+37) очков при показателе полезности "+31" и 150 минутах штрафа. В 2011 году Депре стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира в составе сборной Канады.
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