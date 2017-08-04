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Дубль Лисина помог «Салавату» обыграть «Спартак» на Кубке губернатора НО

4 августа 2017, пятница. 17:24 Хоккей

«Салават Юлаев» одержал победу над «Спартаком» в матче Кубка губернатора Нижегородской области. Встреча, проходившая на стадионе «Нагорный», завершилась со счётом 3:1.

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У «Салавата» заброшенными шайбами отметились Евгений Коротков и Энвер Лисин, который оформил дубль. Единственный гол в составе красно-белых забил Райан Стоа.

После трёх игр уфимцы набрали шесть очков и вышли на первое место. Им также предстоит сыграть с «Автомобилистом» и новокузнецким «Металлургом».

Кубок губернатора Нижегородской области
04 августа 2017, пятница. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3 : 1 1:0, 1:0, 1:1
Спартак
Москва
1:0 – Коротков (Куляш, Кубалик) – 13:45 (5x5), 2:0 – Лисин (Бодров, Макаров) – 35:10 (5x5), 3:0 – Лисин (Бодров) – 41:14 (5x5), 3:1 – Стоа (Лаюнен) – 51:08 (5x4)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Салават Юлаев ХК Спартак
Новости. Хоккей
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