Дубль Лисина помог «Салавату» обыграть «Спартак» на Кубке губернатора НО

«Салават Юлаев» одержал победу над «Спартаком» в матче Кубка губернатора Нижегородской области. Встреча, проходившая на стадионе «Нагорный», завершилась со счётом 3:1.

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У «Салавата» заброшенными шайбами отметились Евгений Коротков и Энвер Лисин, который оформил дубль. Единственный гол в составе красно-белых забил Райан Стоа.



После трёх игр уфимцы набрали шесть очков и вышли на первое место. Им также предстоит сыграть с «Автомобилистом» и новокузнецким «Металлургом».

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