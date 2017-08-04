Тони Гранато официально назначен главным тренером сборной США на ОИ-2018

Федерация хоккея США официально объявила о назначении Тони Гранато главным тренером национальной сборной на Олимпийские игры 2018 года. Генеральным менеджером команды стал Джим Джохансон. Помощниками Гранато назначены Крис Челиос, Кит Аллейн, Рон Ролстон и Скотт Янг.

Гранато известен по работе в качестве главного тренера в «Колорадо Эвеланш», а также в качестве ассистента в «Питтсбург Пингвинз», «Детройт Ред Уингз» и «Колорадо Эвеланш».

Джохансон входил в группу менеджмента национальной команды на последних трёх Олимпиадах. Аллейн ранее дважды входил в тренерский штаб сборной США на ОИ (1992, 2006), Челиос и Ролстон впервые поедут в этом качестве на Игры.