Генменеджер сборной США: я не буду пытаться взять на ОИ-2018 игроков НХЛ

Генеральный менеджер сборной США Джим Джохансон сообщил, что не будет пытаться взять на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхан игроков с действующими контрактами НХЛ. Лига отказалась делать перерыв в чемпионате на время Игр, на турнир смогут поехать только хоккеисты с контрактами АХЛ.

«Я не буду пытаться взять на Олимпиаду в Пхёнчхан игроков с действующими контрактами НХЛ», — цитирует Джохансона журналист Sportsnet Крис Джонстон.

4 августа федерация хоккея США объявила о назначении Тони Гранато главным тренером национальной команды на олимпийский сезон.