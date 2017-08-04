Гранато: Россия сильна на любом уровне, но на ОИ-2018 США рассчитывают на медаль

Главный тренер сборной США Тони Гранато ответил на вопрос, возможно ли повторение «Чуда на льду» (матча между СССР и США на ОИ-1980, завершившегося победой американцев) на Олимпиаде 2018 года.

«Русские сильны на любом уровне, но когда США принимают участие в турнире, то всегда рассчитывают бороться за медаль. В Пхёнчхане ничего не изменится», — цитирует Гранато журналист Yahoo Sports Грэг Вышински.

Ранее федерация хоккея США объявила о назначении тренерского штаба и менеджмента национальной команды на олимпийский сезон.